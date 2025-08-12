Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
12 agosto 2025

La promessa, le anticipazioni del 13 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 13 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Eva Martín (Cruz Ezquerdo) in una scena de La promessa
Eva Martín (Cruz Ezquerdo) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 13 agosto, Cruz si lamenta con Alonso della decisione di Catalina di restare a la Promessa fino al parto, ma il marchese è irremovibile.

La Promessa, le anticipazioni del 13 agosto

Dopo l'errore di Jana durante la cena organizzata in suo onore dai Marchesi, lei cerca rifugio nella sua vecchia camera da letto con condivideva con l'amica María. Manuel accusa Lorenzo di aver provocato Jana, ma il Capitano, falsamente, crede che sia meglio per lui verificare l prima possibile come sia davvero la donna che sta per sposare.

Jana è molto a disagio in questa nuova situazione e cerca conforto con quelle considera sue vere amiche, tra la servitù. Donna Petra e Don Ricardo, la invitano a lasciare le cucine, in ossequio agli ordini ricevuti da Cruz.

Julia affronta Paco, il quale conferma di aver effettivamente raggiunto un accordo finanziario con Lorenzo. Petra cerca di creare problemi con Cruz riguardo alla reintegrazione di Pía e Rómulo, ma la Marchesa le proibisce di parlarle ulteriormente della questione.

Cruz propone a Manuel di organizzare una festa per presentare Jana in società e, contemporaneamente, per chiedere la mano di Jana.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

