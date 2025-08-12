Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
12 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 13 agosto

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 13 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 13 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 13 agosto

Zeynep respinge le continue avances di Alihan, mentre il legame con Cem si fa sempre più stretto. A un evento mondano, Ender e Yildiz si ritrovano faccia a faccia, riaccendendo la loro rivalità.

Yildiz organizza una grande festa per inaugurare la nuova casa, ma la serata prende una piega inaspettata.

