Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 13 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 13 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 13 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 13 agosto
Zeynep respinge le continue avances di Alihan, mentre il legame con Cem si fa sempre più stretto. A un evento mondano, Ender e Yildiz si ritrovano faccia a faccia, riaccendendo la loro rivalità.
Yildiz organizza una grande festa per inaugurare la nuova casa, ma la serata prende una piega inaspettata.
Leggi anche
L'annuncio
Il calciatore sposerà la compagna: l'annuncio sui social
Il calciatore sposerà la compagna: l'annuncio sui social
Coppie
Dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio
Dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio
SERIE TV
I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 12 agosto su Canale 5
I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 12 agosto su Canale 5