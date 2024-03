I momenti salienti della puntata della nuova serie turca Endless Love in onda venerdì 29 marzo su Canale 5

Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 29 marzo, Nihan dichiara al marito, dopo un acceso scontro, che accetterà la proposta di Kemal di dipingere un murale nella sua azienda. Vildan incontra Galip per chiedergli aiuto e gli racconta del ricatto di cui Emir è vittima da anni e di conseguenza l'intera famiglia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 29 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

