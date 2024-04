Federico Lauri: "Soffro quando mia figlia mi chiede perché non può stare con me"

Federico Lauri confida a Verissimo il difficile momento che sta vivendo. Oltre infatti all'aggressione subita durante un viaggio in treno, l'hair stylist ha raccontato a Silvia Toffanin i tanti timori legati all'affidamento della figlia, in attesa della sentenza del giudice. "Io ho la sveglia nel cellulare per chiamare mia figlia alle 8 di mattina e alle 8 di sera, perché la mia ex compagna si attiene al provvedimento provvisorio del giudice", esordisce Federico Lauri. Quindi ha proseguito: "Io volevo un rapporto sereno con lei, ma purtroppo questa è una separazione legata solo a un aspetto economico, perché se dessi quello che lei vorrebbe sarei la persona più buona del mondo". Federico Lauri ha continuato, manifestando la sofferenza provata nel non poter stare più tempo insieme alla figlia: "Mi faccio vedere sorridente e brillante, ma dietro ho una grande sofferenza. Io non so cosa rispondere a mia figlia quando mi chiede perché non può venire con me a Milano o a Napoli. Al posto della mamma sarei andato contro quello che dice il giudice perché sono un bravo papà e lei lo sa".