Barbara Foria e il ricordo del papà: "Ho preso da lui la vena allegra"

Barbara Foria si racconta per la prima volta a Verissimo, dove si sofferma sul brillante momento professionale che sta vivendo. "Ho fatto tantissima gavetta e ne sono fiera, non è stata proprio una passeggiata, però è stato bello e probabilmente rifarei tutto", afferma l'attrice e conduttrice televisiva, che vanta oltre vent'anni di carriera. Durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, in onda sabato 27 aprile, Barbara Foria si è inizialmente soffermata sul legame con il padre Biagio, scomparso quando aveva poco più di nove anni: "Con lui ho tanti ricordi gioiosi. Non avevo la percezione della sua malattia e me lo ricordo come una persona allegra, uno che faceva anche molti scherzi in famiglia e secondo me questa vena di allegria l'ho presa da lui". Furono proprio i genitori, come rivelato dall'artista, a trasmetterle la passione per il teatro, senza però mai mettere da parte gli studi: "In famiglia sono tutti super professionisti, tutti medici, professori, biologhi. E io fui la prima a laurearmi in giurisprudenza, però dissi che mi sarei laureata ma non avrei fatto l'avvocato. All'ars oratoria ho preferito l'ars comica". E a proposito dell'amore, Barbara Foria risponde con la sua immancabile ironia: "Mamma mia, come sono sfortunata. Io mi innamoro tutti i giorni e la bellezza è proprio quella, però ci vuole anche fortuna a trovare quello giusto".