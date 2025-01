Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda martedì 28 gennaio alle 14.10 su Canale 5, Emir mette in atto il suo piano: dopo aver legato Zeynep al letto, cosparge la stanza di benzina e lascia che una candela si consumi. L'uomo fa partire anche una videochiamata con Kemal: se lui non arriverà in tempo, sua sorella morirà. Nel frattempo, Nihan scopre la telecamera presenta sul giardino della sua abitazione e riesce a risalire al rifugio di Emir. Vede l'ex marito fuggire insieme a Deniz e tenta di non perderlo di vista. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 28 gennaio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE