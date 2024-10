Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda mercoledì 23 ottobre su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda mercoledì 23 ottobre, Tufan indaga su Asu siccome sospetta un suo coinvolgimento nell'incidente che Nihan ha avuto in auto.

Nel frattempo, Kemal chiama Vildan per dirle che ha un piano per entrare in ospedale senza che gli uomini di Emir se ne accorgano.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 23 ottobre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e alle 14.45 il sabato.

