Carlos Diaz Gandia: "Ho fatto capire a tanti che l'immagine non è la cosa più importante"

Carlos Diaz Gandia parla a Verissimo del suo rapporto con le critiche: "Ho un fisico diverso da quello che ci si aspetta da un coreografo o da un ballerino".

Diventato "virale" con la coreografia Chiamo io chiami tu di Gaia, Carlos Diaz Gandia è però creatore anche di altre coreografie di successo come RA TA TA e Tuta gold: "Quando passeggio per strada, non credo che le persone nel vedermi possano mai pensare che sono il creatore di Tuta gold che magari loro hanno ballato su TikTok".

Carlos Diaz Gandia afferma che gli è capitata la stessa percezione sul lavoro: "Quando arrivo in un posto di lavoro, non si aspettano che io sia il coreografo. Però poi vedendomi all'opera, arriva quello che so fare perché quando parliamo di arte l'immagine non è la cosa importante, ma è la tua parte interiore a venire fuori. Credo di averlo fatto capire a tante persone".