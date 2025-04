La ballerina parla in lacrime del difficile momento che sta vivendo il papà: "L'ho scoperto quando sono uscita da Amici, siamo andati direttamente in ospedale"

Raffaella parla a Verissimo del difficile momento che sta vivendo il papà: "Non è un bel periodo per noi. Papà ha avuto un infortunio sul lavoro al piede che forse non avrà più".

La ballerina, 17 anni, spiega di aver scoperto dei problemi di salute del papà dopo essere uscita da Amici: "Non me lo hanno voluto dire perché continuassi il percorso senza preoccupazioni, ma quando ho lasciato la scuola siamo andati direttamente in ospedale".

Accanto al dispiacere di aver lasciato il talent show, per Raffaella c'è la gioia di poter stare vicino al papà nel suo momento difficile: "Sono contenta di potergli stare accanto. Come io ho bisogno di loro, anche loro hanno bisogno di noi: me e i miei fratelli".