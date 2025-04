Yari Carrisi Power e l'amore oggi: "È una situazione delicata"

Il figlio di Romina Power e Al Bano parla a Verissimo dell'amore: "In passato ho vissuto delle relazioni pubbliche da cui ho imparato a mantenere riserbo sull'amore"

Yari Carrisi Power parla a Verissimo dell'amore. "In passato ho vissuto delle relazioni pubbliche da cui ho imparato a mantenere riserbo sull'amore", afferma il figlio di Romina Power e Al Bano, 51 anni.

Per quanto riguarda l'amore oggi, Yari Carrisi Power non si definisce single: "C'era una situazione molto carina, ma è come se ci avessero messo i bastoni tra le ruote".

Yari però non esclude un ritorno con questa persona: "È una situazione delicata, ma al momento giusto te la presenterò. Dobbiamo prima togliere i bastoni".