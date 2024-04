Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda lunedì 22 aprile, Emir, che nel frattempo sta cercando di conquistare Zeynep, ordina a Tufan di bloccare la firma del contratto per il nuovo negozio di Tarik e fa anche in modo che Kemal e Salih vedano il video in cui Ozan dà fuoco alla barca. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 22 aprile della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

