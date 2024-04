Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 18 aprile, Nihan crede che Emir abbia chiesto a Ozan di incendiare la barca, e rivela i suoi sospetti a Kemal. L'uomo intanto firma i documenti redatti dalla società di consulenza di Rashid. Poco dopo però, Nihan, che ha ascoltato una telefonata di Emir, gli rivela che è caduto in una trappola. Kemal scoprirà che la società di consulenza di Rashid è fittizia; quindi, lui rischia l'arresto per aver firmato dei documenti illegali. Con l'aiuto di Salih, rintraccia Rashid e lo costringe a rivelargli per filo e per segno come lui ed Emir lo abbiano incastrato. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 18 aprile della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE