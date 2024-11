Nei nuovi episodi della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 14 novembre in prima serata su Canale 5, Vildan vuole uccidere Zeynep per vendicarsi della morte di Ozan. Nihan cerca di fermarla mentre è sul punto di sparare, ma un colpo partito accidentalmente ferisce Zeynep, che cade priva di sensi. Kemal interviene immediatamente e porta la sorella in ospedale, dove viene ricoverata in terapia intensiva. Nihan si sente l'unica colpevole e vuole costituirsi alla polizia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale del 14 novembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 21.20 in prima serata il giovedì e il sabato alle 14.45.

