Il riassunto della puntata della nuova serie turca Endless Love in onda venerdì 14 giugno su Canale 5

Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 14 giugno, Emir mostra a Nihan le foto dell'incontro con Kemal. Emir non crede alle parole della ragazza.

Kemal arriva all'hotel per affrontare Emir. Nihan in preda alla disperazione si lancia dalla camera dell'hotel sotto gli occhi sconvolti di Kemal ed Emir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 14 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.45.

