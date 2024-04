Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 12 aprile, Kemal fa firmare agli esponenti delle maggiori aziende del settore un accordo col quale si impegnano a non entrare in affari con Emir, in caso quest'ultimo decidesse di annullare il contratto con la sua azienda.

Nel frattempo, Emir riceve un altro video dal suo misterioso ricattatore.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 12 aprile della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

