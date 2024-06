Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda martedì 11 giugno, Banu è gelosa delle attenzioni che Tarik sembra riservare a Pelin, ma l'uomo smentisce questo interesse e le dichiara quanto sia ancora infuriato per il suo tradimento. È il giorno dell'assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding e Kemal sorprende tutti con il suo intervento. Annuncia infatti che è stata scoperta una miniera nel terreno della centrale termoelettrica e presto inizieranno i lavori per renderla di nuovo operativa. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'11 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.45.

