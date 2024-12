Il riassunto e le reazioni della puntata della serie turca Endless Love in onda nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda mercoledì 11 dicembre alle 14.10 su Canale 5, Hakan salva Kemal dall'incendio causato da Emir.

Galip ha ingaggiato l'uomo che ha sparato a Leyla e Ayhan è determinato a vendicarsi di chi ha ferito la sua promessa sposa.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata alle 21.20 e il sabato alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

