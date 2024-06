Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda lunedì 10 giugno, Kemal chiede a Nihan di stare lontani per un po' di tempo, ma la donna fatica ad accettare la loro separazione. Durante un incontro, i due vengono fotografati da un reporter che ha intenzione di rendere pubblica la loro relazione. Nel frattempo, Emir incontra Tufan, che dichiara di non voler tornare a lavorare per lui finché il suo capo non sarà certo della sua lealtà. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 10 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.45.

