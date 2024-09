Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda venerdì 27 settembre in prima serata su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 27 settembre in prima serata su Canale 5, Asu tenta il suicidio dopo aver scritto a Kemal una lettera d'addio.

Kemal arriva al covo di Reshat per liberare Nihan che era rinchiusa in una cella frigorifera. Una volta salvata la ragazza, Kemal porta Asu in ospedale.

Emir va a trovare la sorella ed è molto preoccupato perché Asu è in pericolo di vita.

Kemal ha le prove della corruzione del commissario Hakan e decide di ricattarlo per avere le registrazioni di Galip che pianifica il suo finto rapimento.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale del 27 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE