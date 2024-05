Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 17 maggio in seconda serata dopo Terra amara, Karen e Nihan scoprono dove vive Karen.

Zeynep minaccia di togliersi la vita, ma viene salvata da Ozan. Quest'ultimo chiede a Zeynep di sposarlo e la ragazza accetta. Kemal e Nihan vanno a casa di Karen, ma scoprono che la donna, dopo essersi sposata con Taner Gurkayali, proprietario di una scuderia, si è traferita a Sile (Istanbul), e quindi vanno a cercarla lì. Karen racconta loro della famosa sera, di cinque anni prima, nella tenuta di Emir e conferma che fu Ozan a uccidere Linda con un colpo di pistola. Conclude dicendo che poi fu costretta da Emir ad andare via, in cambio di denaro. Ma Kemal e Nihan sono convinti che la donna non stia dicendo tutta la verità. Emir, dopo aver scoperto che Karen è in Tuchia contro il suo volere, va da lei e le ricorda, con le maniere forti, che non deve "venderlo" raccontando come andarono realmente le cose quella sera. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale del 17 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE