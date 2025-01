Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda lunedì 7 gennaio, Kemal e Nihan si trovano in tribunale per l'udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante il ritardo dell'uomo, che desta qualche preoccupazione, il divorzio è ufficiale. Emir, però, continua a tramare alle spalle di Kemal per ottenere la sua vendetta. Zeynep fa visita a Tarik in carcere, nella speranza che il fratello accetti la sua relazione con Emir, essendo certa che l'arrivo del figlio Poyraz lo cambierà mettendo fine alla guerra contro Kemal. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 7 gennaio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE