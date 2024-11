Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda sabato 30 novembre su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 30 novembre, Tufan viene ucciso da un camion che lo investe. Non si tratta di un incidente ma di un piano di Emir e Asu ideato per rendere Tufan il colpevole dei crimini di Asu.

Mercan continua le sue indagini e scopre che Hakan è corrotto da Emir che ne controlla le mosse.

Nihan vuole vendicarsi per la sparizione della salma di Ozan e va da Asu per interrogarla.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 30 novembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE