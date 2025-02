Negli episodi finali della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda martedì 4 febbraio in prima serata su Canale 5, Kemal intuisce che la talpa tra gli uomini di Hakan è Adem. Prima di riuscire a incastrarlo, però, quest'ultimo prende in ostaggio Zeynep per garantire a Baran la possibilità di ricattare e rapire Ayhan e Zehir. Solo a questo punto Emir esce allo scoperto e si reca in ospedale per farsi curare prima che sia troppo tardi. Qui Zeynep tenta di vendicarsi e ucciderlo, ma viene fermata in tempo. Emir porta la polizia sul luogo in cui è sequestrato Zehir e si fa liberare da Kemal, promettendo in cambio di liberare Ayhan e di condurlo da Nihan. Kemal raggiunge la moglie, legata su uno strapiombo accanto a una bomba a orologeria. Raggiungerla, però, è praticamente impossibile in quanto Emir ha riempito l'intera zona di mine pronte a esplodere. Emir vuole incastrare Kemal e portare via Nihan, ma non tutto va secondo i suoi piani. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 4 febbraio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

