Endless Love, il riassunto della settimana dal 15 al 20 aprile

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 15 al 20 aprile su Canale 5, Nihan e Kemal, bloccati con l'auto in panne, passano la notte in una piccola baita e la ragazza si lancia in profonde dichiarazioni d'amore.

Dopo aver ritrovato Nihan, Emir prima fa una grossa scenata di gelosia alla moglie, poi corre ad affrontare Kemal.

Banu rivela a Emir di essere incinta, ma l'uomo vuole che abortisca, nonostante sia già stato superato il limite massimo per l'intervento.

Kemal scopre di essere stato ingannato da Emir, il quale gli ha fatto firmare dei documenti con un finto consulente. Kemal riesce a rintracciare l'impostore e lo porta davanti a Galip, che, furioso, si scaglia contro Emir e gli toglie il diritto di firma e il posto nel suo ufficio.

Tarik accetta l'aiuto economico di Emir per poter aprire un proprio negozio. Nel frattempo, Nihan confessa a Kemal di aver sposato Emir solo per proteggere il fratello, ma senza rivelargli altro.

Infine, Nihan e Banu ricevono delle foto della sera in cui Ozan ha ucciso una ragazza. Nihan le analizza insieme a Onder, scoprendo qualcosa che non torna.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 15 al 20 aprile della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

