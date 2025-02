Endless Love, Raffaele Carpentieri, voce di Emir: "Una stupenda avventura"

In occasione del finale della serie turca, Raffaele Carpentieri, voce italiana di Emir, ha salutato tutti i fan di Endless Love con un post su Instagram

Per celebrare l'atteso finale di Endless Love (Kara Sevda), andato in onda martedì 4 febbraio in prima serata su Canale 5, Raffaele Carpentieri, voce italiana di Emir, ha salutato il grande pubblico della serie turca con un post su Instagram.

"Si conclude per me una stupenda avventura iniziata tanti mesi fa", scrive il doppiatore che racconta anche il rapporto con il personaggio di Emir, "Ho pianto, riso, urlato, sussurato con te. Dentro la sala doppiaggio si è creata una magia, mi sono addentrato nelle ombre della tua anima, tu il volto e io la voce. Spero di aver riportato quella magia sullo schermo, rendendo fede al personaggio di Emir Kozcuoglu interpretato magistralmente da Kaan Urgancıoğlu. Ciao Emir, è stato un piacere".

Endless Love, il riassunto del finale della serie

Nel finale della serie turca, è lo stesso Emir ad accompagnare Kemal nel luogo in cui si trova Nihan: Emir ha posizionato una serie di bombe intorno al percorso trasformandolo in un campo minato.

Nonostante il pericolo, Kemal si avvicina a Nihan finendo però su una mina. Anche Emir si avvicina al campo minato convinto di avere Kemal in trappola. Gli artificieri riescono a disinnescare la bomba vicino a Emir e dargli una speranza di salvezza.

Kemal decide di abbracciare Emir facendo così esplodere le bombe. Kemal si sacrifica e decide di morire insieme al suo nemico per far vivere Nihan e Deniz in pace.

Kemal ed Emir moriranno insieme nell'esplosione mentre Nihan riuscirà a salvarsi.

