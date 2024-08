Endless Love, quando va in onda ad agosto

Endless Love: il bacio di Nihan e Kemal

Variazioni in vista nel mese di agosto per la programmazione di Endless Love (Kara Sevda), con i nuovi episodi che proseguiranno su Canale 5, alle 14.10, fino a venerdì 9 agosto, prima di qualche giorno di pausa. Restano dunque in sospeso le vicende legate a Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül), che a seguito degli ultimi avvenimenti appaiono particolarmente distanti. Per scoprire se il loro amore riuscirà a trionfare, la consueta programmazione riprenderà lunedì 26 agosto, con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5.

Endless Love: le trame degli episodi dal 5 al 9 agosto

Ozan affronta sua sorella Nihan, chiedendole spiegazioni per il suo comportamento nei confronti di Zeynep. Leyla, nel frattempo, convince Nihan a raccontare a Kemal la verità sui suoi sospetti a proposito di Emir e Zeynep. Ozan e Zeynep provano in tutti i modi a convincere Emir ad aiutarli a scappare dal paese. L'uomo sembra cedere, ma sono tutti d'accordo sul fatto che Nihan non debba mai sapere nulla della cosa. Emir approfitta dell'informazione di cui è venuto a conoscenza prima di tutti gli altri anche per far soffrire sua moglie Nihan che, nel frattempo, si strugge perché capisce che Kemal non potrà mai più amarla, a causa di quello che lei ha fatto, anche se a fin di bene. Asu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Nihan non vorrebbe partecipare al ricevimento, ma viene costretta da Emir.

