Endless Love, quando ricomincia la serie su Canale 5

Kemal e Nihan si incontrano su un autobus in una delle prime scene di Endless Love

Cambio di programmazione per Endless Love (Kara Sevda), la serie turca che ruota attorno alle vicende di Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). A partire da lunedì 12 agosto, infatti, la serie non andrà in onda per due settimane per poi riprendere con la consueta programmazione, dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5, da lunedì 26 agosto. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, dunque, per scoprire l'esito del piano architettato (con il supporto di Emir) da Zeypen e Ozan per lasciare definitivamente il Paese, mentre il rapporto tra Nihan e Kemal sembra essersi deteriorato dopo gli ultimi avvenimenti che hanno spinto l'uomo ad avanzare una proposta di matrimonio ad Asu. Per scoprire che cosa succederà ai protagonisti della serie tv turca, non resta che aspettare lunedì 26 agosto per seguire i nuovi episodi di Endless Love.

