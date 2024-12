L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 5 dicembre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 5 dicembre in prima serata su Canale 5, Tarik si sente profondamente in colpa per come sono andate le cose e vorrebbe che Kemal lo ripudiasse.

Kemal scopre che Emir ha aperto una miniera illegale da cui ha tratto parecchi profitti, forte del fatto che a capo dell'azienda, in questo momento, c'è Nihan e non lui.

Nihan riceve un permesso speciale per fare visita a Tarik in carcere. L'uomo le racconta come si sono svolti i tragici eventi che hanno portato alla morte di Ozan, e la prega di restare accanto a Kemal.

Nihan, dopo l'incontro con Tarik, promette a Kemal di non lasciarlo e trasforma la sua dichiarazione d'amore in un gesto concreto: acquista una casa per loro e per Deniz, con la speranza che possa diventare il rifugio della sua famiglia.

Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale del 5 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

