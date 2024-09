L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda venerdì 27 settembre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 27 settembre in prima serata su Canale 5, Kemal, libera Nihan che era prigioniera in una cella frigorifera nel rifugio di Reshat.

Galip, che ha accettato di essere complice del figlio per inscenare il proprio rapimento, si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zehir utilizzato come finta location dei sequestratori.

Intanto, Asu pensa di suicidarsi dopo essere stata abbandonata ancora una volta da Kemal, e chiama, senza risposta, sia Nihan che Kemal.

Nihan riceve una telefonata di Emir mentre è in clinica con Kemal, dopo avere soccorso Asu. È costretta a rivelargli il nome della clinica dove si trovano e così Emir avverte la polizia, che irrompe in ospedale per catturare Kemal ma senza successo.

Mentre si nascondono nel deposito di Ayhan, Kemal confessa a Nihan che sarebbe voluto fuggire insieme a lei per costruire una famiglia.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 27 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE