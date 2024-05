Endless Love, la puntata serale del 24 maggio in streaming

L'ultimo episodio della serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda venerdì 24 maggio in seconda serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso venerdì 24 maggio in seconda serata su Canale 5, Kemal va a trovare Ozan per fargli una proposta: darà a lui e Zeynep tutto l'aiuto economico che serve, a patto che lascino la casa e rimangano lontani dai veleni di Emir.

Nihan accompagna Leyla all'asta per la casa. Strada facendo subiscono un tamponamento e, poiché sprovvisti di documenti, interviene la polizia. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 24 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

