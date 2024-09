Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 9 settembre su Canale 5, mentre Nihan ed Emir stanno discutendo sull'accordo matrimoniale, Kemal irrompe in azienda per rivelare ad Emir che, dal momento che si è impossessato scorrettamente delle quote della Alacahan Holding, gli ha teso una trappola. Le licenze delle miniere che l'uomo ha appena acquistato per un'ingente somma di denaro hanno un valore molto diverso da quello che immaginava. Eda, in difficoltà con Deniz, decide di portarla da Nihan. La donna cerca di nasconderla alla vista di Kemal, ma l'uomo riconosce la bambina portata a casa da Zeynep e manifesta i suoi sospetti sulla paternità di Deniz. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 9 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche alle 21.20 in prima serata, il sabato e la domenica alle 14.45.

