Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 9 ottobre su Canale 5, grazie all'aiuto di un tecnico, Emir scopre che Kemal ha ricevuto un fax con l'estratto di nascita di Asu.

In questo modo, può dimostrare alla ragazza che non è stato lui a smascherarla, ma lo stesso Kemal, che l'ha sposata solo per acquisire le sue quote azionarie. A casa Soydere la cena per conoscere Hakan si svolge in una atmosfera di tensione e imbarazzi. Kemal, temendo nuove trame di Zeynep, lo incalza con le sue insinuazioni. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 9 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e il sabato alle 14.45.

