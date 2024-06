Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa domenica 9 giugno su Canale 5, Nihan cerca di rassicurare Ozan: non ha commesso nessun omicidio però lui si rifiuta di aiutarla.

Leyla scopre che i suoi sospetti erano fondati: ci sono state delle irregolarità nell'asta, che dovrà essere annullata e nuovamente bandita. Quando la notizia dell'annullamento dell'asta arriva a Galip, lui, minaccioso, si presenta da Leyla accusandola di esserne la causa.

Zeynep, passo dopo passo, origliando ad ogni porta e facendo domande, prova a mettere insieme i pezzi mancanti della storia: perché Ozan è così disperato per la decisione di Nihan di divorziare da Emir? Nihan e Kemal, dopo che l'avvocata li rassicura sui tempi brevi del divorzio, sognano l'imminente futuro insieme. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 9 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.45.

