Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa domenica 8 settembre su Canale 5, Zeynep si confida con Hakan raccontandogli di quanto amasse Ozan e quanto la sua perdita l'avesse fatta soffrire.

Hakan cerca di carpire qualche informazione da Zeynep, ma quando la ragazza si accorge del tentativo, se ne va sdegnata. Hakan però la ferma consegnandole una lettera di Ozan indirizzata a lei.

Alla gara d'appalto per il sito minerario, Kemal riesce ad aggiudicarsi la licenza contro Emir. Asu e Kemal vanno a cena fuori al ristorante, solo per ritrovarsi al tavolo con Emir e Nihan.

Kemal è convinto di poter festeggiare la sua vittoria contro Emir, ma questi lo informa del fatto che Asu gli ha venduto il 50% delle sue azioni. Kemal è furioso e avverte Asu di non agire più alle sue spalle. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

