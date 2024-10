Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 8 ottobre su Canale 5, Nihan organizza un incontro con Kemal a casa di Leyla: vuole che sia Kemal a dare a Deniz i giocattolini di legno che lui le ha regalato. I tre passano due magnifiche ore, piene di amore e di bei ricordi.

Leyla intanto va a parlare con il portavoce del villaggio di Ayhan, per avere informazioni sul suo passato, e fa una scoperta conturbante.

Asu viene accolta con risentimento, quando va in visita a casa Soydere: Fehime non le perdona di aver mentito per tanti anni sulla sua identita'. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e il sabato alle 14.45.

