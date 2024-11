Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 7 novembre su Canale 5, Tarik aiuta Zeynep rubando le prove dell'omicidio di Ozan dalla casa di Hakan.

Quando il commissario si accorge del furto, sospetta subito che sia stata opera di Kemal e va ad interrogarlo a casa sua. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 7 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato.

