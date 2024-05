Endless Love, la puntata del 7 maggio in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 7 maggio su Canale 5, Emir e Galip non riescono a capire chi possa avere rubato le chiavette USB dalla cassaforte, essendo loro gli unici a conoscere la combinazione. Quando l'uomo racconta al figlio da chi era partita l'idea della festa, i sospetti dei due convergono su Kemal. Onder, preoccupato per Kemal, suggerisce a Nihan di buttare via le chiavette USB, ma la giovane sembra avere in mente un altro piano. Kemal affida ad una disegnatrice di strada il compito di ricostruire l'identikit del suo accoltellatore. Nel frattempo Tufan mette Emir a parte delle sue interessanti scoperte: il cognome di Leyla è Acemzade, e lei è la sorella di Vildan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 7 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

