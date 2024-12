Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 7 dicembre su Canale 5, Emir è sicuro di avere un piano infallibile: pensa che Nihan, di fronte alla minacce di perdere Deniz in una causa di divorzio, resterà con lui. Uno dei bambini malati racconta a Leyla che insieme ai suoi amici andava a giocare in un campo abbandonato. Leyla e Ayan fanno un'ispezione in questo campo, un posto dove non cresce un filo d'erba e dove molti anni prima alcuni ambientalisti avevano condotto delle indagini. Kemal e Zehir vanno a parlare coi minatori della miniera le cui irregolarità hanno causato l'arresto di Nihan. Là scoprono che mancano totalmente i sistemi di sicurezza e che le morti avvenute in passato si potevano evitare. Scoprono anche che Asu, il giorno prima di denunciare Nihan, è andata a parlare con alcuni minatori per avere informazioni. A quel punto Kemal avverte Emir di avere testimoni che potrebbero far ricadere su di lui le accuse mosse a Nihan.

Nel frattempo, fervono i preparativi per le nozze di Zeynep e Hakan. Prima però Zeynep, che aspetta un figlio da Emir, va da lui e lo avverte che se non avesse divorziato da Nihan, lei avrebbe sposato Hakan il giorno dopo. Nihan progetta la vita insieme a Kemal certa che Emir, per salvare il suo buon nome, presto le concederà il divorzio. Kemal però appare sempre più preoccupato per le rappresaglie che potrebbe mettere in atto Emir. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 7 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

