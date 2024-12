Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 6 dicembre su Canale 5, Kemal va a trovare Nihan in carcere portando con sé Deniz.

Sul posto trova Emir che riesce a prendere la piccola e a portarla a casa. Disperata per la situazione, Nihan riesce a calmarsi grazie a Kemal che le promette di riuscire a farla scarcerare.

Mercan mette in guardia Kemal da Asu e gli racconta della lettera di Tufan.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20, il sabato alle 14.45.

