Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 5 luglio su Canale 5, Nihan si dedica con entusiasmo al progetto per costruire una scuola nell'area della centrale termoelettrica. Emir interrompe l'attività della moglie per riportarla a casa, ma in realtà ha in mente un piano: fingendo un guasto alla macchina, ricrea una situazione romantica che Nihan aveva vissuto tempo prima con Kemal. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 5 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

