Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 4 novembre su Canale 5, Zeynep chiede a Tarik di aiutarla a disfarsi delle prove che Hakan ha in suo possesso, le quali potrebbero incriminarla per l'omicidio di Ozan.

Nel mentre , Kemal e Nihan vanno all'ospedale dove Ozan è stato ricoverato, cercando tra i medici e il personale testimoni oculari di quello che è accaduto la sera del delitto. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì e il venerdì in prima serata alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

