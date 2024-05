Endless Love, la puntata del 4 maggio in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso sabato 4 maggio su Canale 5, Nihan torna a casa dopo aver fatto perdere le sue tracce e trova Emir davanti al cancello in preda all'ira. Stufa delle sue minacce, la donna lo avverte che la sua fuga di poche ore, è soltanto un avvertimento e lo minaccia di non tornare mai più se non chiude la storia con Zeynep. Infine, gli comunica che sa che sua madre è viva e lo costringe a scrivere in un quaderno tutto quello che le ha taciuto fino ad ora. Dopo aver visto Emir e Nihan insieme nella camera da letto di lei, Kemal cerca conforto da Leyla e le confida di essersi di nuovo innamorato di Nihan. Per la festa di fine anno con i dipendenti, Galip mette a disposizione la sua casa. Durante la serata, però, Kemal appare impegnato a portare a termine una missione: venire in possesso di alcune chiavette USB che per lui rivestono grande importanza. Contestualmente anche Emir sembra più interessato a portare a termine una missione sospetta che a godersi la festa. Emir trama contro Kemal, ma anche contro suo padre che conserva quelle chiavette. Alla fine della festa, il terribile piano di Emir contro Kemal si compirà ma qualcuno riuscirà a salvarlo. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

