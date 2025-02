Grande Fratello, chi è l'eliminato del 20 febbraio

Al Grande Fratello è tempo di verdetti e durante l'appuntamento in onda giovedì 20 febbraio in prima serata su Canale 5 sono ben dieci i concorrenti a rischio eliminazione. Al termine della scorsa puntata, infatti, erano finiti al televoto Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania.

Chi è stato eliminato il 20 febbraio dal Grande Fratello?

Stefania Orlando è la prima a salvarsi dal rischio eliminazione, seguita subito dopo da Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Mariavittoria. Dopo diversi confronti e la toccante sorpresa per Helena Prestes, Alfonso Signorini dichiara salvi anche Federico Chimirri, Iago Garcia e Giglio. L'ultima a essere salvata è Maria Teresa Ruta, lasciando allo spareggio finale Amanda Lecciso e Maxime Mbanda. E a dover lasciare la casa è proprio quest'ultimo. "Sono stati due mesi incredibili, una bellissima esperienza. Qui dentro sono stato me stesso, ho riscoperto parti di me stesso e ho capito che ci sono parti su cui ancora devo lavorare", ha commentato il rugbista subito dopo il verdetto.

