Anche la trentatreesima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 20 febbraio in prima serata su Canale 5, si conclude con le consuete nomination. Al termine di una puntata ricca di sorprese, confronti, colpi di scena e un'eliminazione, Alfonso Signorini ha dato il via a una delle fasi più delicate del reality. Attraverso il meccanismo dei piramidali, cinque concorrenti finiscono in nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 20 febbraio

Tra i concorrenti più votati spiccano Chiara Cainelli e Mattia Fumagalli, con quest'ultimo protagonista durante la puntata di un acceso confronto che ha diviso la Casa. Con loro, in nomination, finiscono anche Giglio - reduce da una discussione con Helena Prestes - Iago Garcia e Shaila Gatta. Adesso sarà il pubblico a decidere, attraverso il televoto, chi salvare dal rischio eliminazione.

