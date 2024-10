Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 31 ottobre su Canale 5, Kemal e Nihan decidono che la cosa migliore da fare per evitare che Emir faccia in qualche modo sparire Deniz sia portarla in un luogo sicuro accudita dai genitori di Kemal. Il piano messo a punto da Kemal prevede anche la partecipazione di Zehir e di alcuni uomini che dovranno depistare eventuali inseguitori sguinzagliati da Emir. Il primo contrattempo però si verifica quando Nihan si accorge che Deniz è piena di bollicine rosse. Insieme a Kemal porta la bimba in ospedale. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 31 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

