Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 30 novembre su Canale 5, Asu tradisce Tufan attraverso un piano organizzato da Emir.

I fratelli Kozcuoglu fingono che Tufan abbia rapito Asu, e fanno in modo che lui venga investito da un camion e che tutto venga ripreso dalle telecamere di sicurezza posizionate in strada così che la ricostruzione di Asu risulti realistica.

Il fine ultimo di tutto questo è portare ogni sospetto della morte di Ozan, verso Tufan, che da morto non potrà più dimostrare che le cose non siano andate davvero così.

Zeynep scopre grazie a un'ecografia il sesso del nascituro e corre a dirlo a Emir, ma Fehime l'ha seguita e interviene per riportarla a casa.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

