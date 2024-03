Endless Love, la puntata del 30 marzo in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso sabato 30 marzo su Canale 5, Kemal si reca a un appuntamento nell'ufficio di Emir, ma prima di incontrarlo Tufan gli dice che è in ritardo di qualche minuto e con uno stratagemma gli mostra che Emir si sta facendo tagliare i capelli da suo fratello Tarik. Ozan confessa a Emir di essersi invaghito di una ragazza, ma si rende conto che per colpa della sua malattia, non ci sarà mai nulla tra loro. Ma Emir vuole saperne di più. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

