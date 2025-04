Beatrice Valli, operata la figlia Bianca: "Tutto bene"

Beatrice Valli condivide su Instagram gli ultimi aggiornamenti riguardo l'operazione che ha affrontato la figlia Bianca, nata dall'amore con il marito Marco Fantini. "Tutto bene, grazie a tutti per i bellissimi messaggi", scrive l'influencer a corredo di uno scatto nel quale si vede la mano fasciata della piccola. Anche il papà della bimba aggiorna i fan sullo stato di salute della sua primogenita: "L'operazione di Bianca è andata molto bene, tutto a posto", dice Marco Fantini in un video condiviso sui social.

Beatrice Valli è mamma di Alessandro (nato nel 2012 dall'unione tra l'influencer e il calciatore Nicolas Bovi), Bianca (primogenita della coppia Valli-Fantini avuta nel 2017), Azzurra (venuta al mondo nel 2020) e Matilda Luce (nata nell'aprile 2023).

Beatrice Valli e Marco Fantini, la storia d'amore

Insieme dal 2014 e marito e moglie dal 2022, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno festeggiato i 10 anni d'amore a maggio 2024. A proposito del loro primo incontro avvenuto a Uomini e Donne, ospiti a Verissimo a dicembre 2023 avevano raccontato: "Avevamo 18 e 22 anni quando siamo usciti dal programma. Il primo anno insieme è stato bellissimo. Poi ci siamo un po' guardati indietro e abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa".

In trasmissione la coppia ha confidato come è riuscita a superare il momento di crisi e di come abbia deciso di iniziare una nuova vita a Milano. "All'inizio facevo avanti e indietro, poi abbiamo deciso di trasferirci insieme a Milano. Da allora non ci siamo più lasciati e abbiamo costruito la nostra famiglia", aveva spiegato Marco Fantini a Verissimo.