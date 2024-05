Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 30 maggio su Canale 5, a lcuni dettagli condivisi da Nihan nel suo messaggio prima di essere rapita consentono a Kemal di risalire all'identità di uno dei rapitori. Kemal chiede l'aiuto di Necmi per scoprire dove si trovi Nihan.

Onder va a casa di Kemal, dove incontra Leyla. La donna lo ringrazia per averle fornito documenti utili per rientrare in possesso dei suoi diritti nella società, e lo perdona per la sofferenza che le ha provocato in passato.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

