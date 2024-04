Endless Love, la puntata del 30 aprile in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso martedì 30 aprile su Canale 5, c'è uno scontro acceso tra Kemal e Tarik, durante il quale quest'ultimo chiede al fratello di farsi da parte e lasciare che sia lui ad occuparsi di Zeynep. La ragazza, nel frattempo, telefona di nascosto ad Emir. Nihan vede squillare il telefono con il suo nome, e affronta il marito, intimandogli di lasciare in pace Zeynep. Gli racconta inoltre di essere a conoscenza delle minacce ricevute dall'uomo, e pretende di visionare le immagini che tengono lui e la sua intera famiglia sotto scacco. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

